Državni službenici moraju da se vakcinišu: Slovenačka vlada donela odluku: Negativan test više nije dovoljan za dolazak na posao

Blic pre 5 sati

Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji moraće da se vakcinišu protiv korona virusa, a negativan test više im nece biti dovoljan za dolazak na posao, odlučila je slovenačka vlada.

Da bi mogli da rade svi državni službenici, ako do sada nisu vakcinisani ili preležali infekciju, moraće da dokažu da su primili prvu dozu vakcine do 1. oktobra, a do 1. novembra drugu dozu, osim ako se ne odluce za vakcinu Džonson&Džonson koje pruža zaštitu nakon jedne doze, prenosi Hina. Slovenačka vlada donela je tu odluku kasno sinoć, a detalji će biti pojašnjeni danas na pres konferenciji. Pooštravanje protivepidemijskih mera prema kojima je za rad, javni