Sve više obolele dece od korone, među njima i bebe: Dr Ostojić objašnjava zašto mališani imaju blaži oblik bolesti, ali i različite simptome

Blic pre 49 minuta

Dečji pulmolog iz KBC "Dragiša Mišović", Olivera Ostojić kaže da su kod najmlađe dece najblaži mogući simptomi koronarisa, da nema ni komplikacija, a da je broj zaraženih među najmlađima znatno porastao.

Olivera Ostojić je u Beogradskoj hronici na RTS rekla da se u prethodne dve nedelje broj pacijenata znatno povećao, kako ambulantnih, tako i bolnički lečenih. - Pre dve tri nedelje bilo je 10 do 15 pacijenata koji su prolazili kroz našu ambulantu, sada ih ima oko 40 - navodi Ostojićeva i dodaje da su, što se tiče prijema, imali jedan do dva pre tri nedelje, a sada je to sedam do osam prijema dnevno. Ostojićeva kaže da se u KBC "Dragiša Mišović" nalaze dve bebe,