Vremenska prognoza za petak 17. Septembar: Stiže osveženje sa kišom, tokom dana i obilnije padavine, a evo kada ponovo očekujemo sunce

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto "Novosti" Osveženje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima uz grmljavinu, će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve.

Veća količina padavina očekuje se po podne i uveče. Vetar slab i umeren, pre podne zapadni i jugozapadni, po podne u skretanju na severozapadni, koji će povremeno biti jak. Jutarnja temperatura će biti od 12 do 21 stepen Celzijusa, a najviša dnevna od 25 na severozapadu do 32 na jugu. U Beogradu će tokom prepodneva biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz slab do umeren jugozapadni vetar. Po podne se očekuje povećanje oblačnosti, povremeno sa