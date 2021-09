Selektor Srbije pred polufinale: Ne znam da li to rade namerno

B92 pre 31 minuta

Odbojkaši Srbije sastaju se od 21 čas sa Italijom u polufinalu Evropskog prvenstva, a nezadovoljsto pomenutim timom iskazao je selektor Srbije Slobodan Kovač.

Kako ističe, nije siguran da li je to slučano ili namerno. "Promenili su satnicu i stavili da mi igramo od devet sati. Ovo je jedina utakmica na EP do sada koja se igra u tom terminu. Ne znam da li ne znaju da organizuju ili to rade namerno. Da je u osam, mogli bismo da prihvatimo, ali, šta je tu je. Došli smo do polufinala, dobar je rezultat, možemo bolje, hoćemo bolje i više. To su neke stvari koje treba da nas motivišu još više da pružimo maksimum i ostvarimo