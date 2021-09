Detaljna prognoza za vikend: U Srbiju stigla jesen, kiša i oblaci svuda - evo kada će se razvedriti

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti onlajn

Foto: D.Dozet Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv.

Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura u toku dana biće od 12 do 16 stepeni, a maksimalna od 20 na krajnjem jugozapadu zemlje do 26 stepeni na krajnjem severu. U Beogradu razvoj slabe do umerene oblačnosti sa sunčanim intervalima tokom dana i mogućom pojavom slabe povremene kiše. Biće svežije nego u petak. Duvaće slab zapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 24°C. U Nišu svežije vreme i pretežno oblačno sa kišom.