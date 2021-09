Legendarni pele u kritičnom stanju: LJubitelji sporta strepe - pušten iz bolnice, pa hitno vraćen na intenzivnu negu

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto EPA Podsetimo, slavni fudbaler je pre tri dana operisao tumor na debelom crevu.

Napustio je intezivnu negu, no danas se vratio u bolnicu "Alber Ajnštajn" u Sao Paulu, prenosi "ESPN Brazil". Tamošnji mediji pišu kako se stanje bivšeg fudbalera ponovo pogoršalo, a da su uzrok refluks kiseline. Pele je do utorka bio hospitalizovan pošto mu je 6. septembra uklonjen tumor. On se nakon izlaska iz bolnice obratio javnosti. - Prošle subote sam bio na operaciji uklanjanja sumnjive lezije u debelom crevu. Tumor je identifikovan tokom rutinskog pregleda