Beograd i danas pod blokadom: Detaljan spisak svih zatvorenih ulica i izmena GSP linija

Kurir pre 1 sat

Ako ste ovog jutra planirali da se zaputite u centar grada, morate da znate da su mnoge linije Gradskog saboraćajnog preduzeća (GSP) izmenjene kao i da nekoliko ključnih ulica će biti ili je već zatvoreno za saobraćaj, među njima Most na Adi, Bulevar Nikole Tesle.

U Beogradu se danas održavaju čak tri manifestacije koje su u potpunosti promenile režim saobraćaja u glavnom gradu. Koliko juče tokom Parade ponosa brojne ključne saobraćajnice u gradu bile su zatvorene, a danas se promena mnogih linija GSP-a nastavlja. Manifestacija "Ušće 2021“ Zbog održavanja manifestacije "Ušće 2021", biće zatvoren za saobraćaj Bulevar Nikole Tesle od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, od juče u ponoć od ponoći do večeras do 24 časa.