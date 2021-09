Terzić: Nisam zadovoljan bodom, videla se razlika u klasi

B92 pre 4 sati | B92

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nije bio zadovoljan nerešenim ishodom 165. "večitog" derbija protiv Partizana.

Kako je istakao dan posle meča u Humskoj, Zvezda je do primljenog gola izgledala "moćno i ubedljivo". "Crvena zvezda je bolji i kvalitetniji tim i nisam zadovoljan nerešenim rezultatom. Zadovoljan sam kako smo odigrali derbi do primljenog gola, Crvena zvezda je delovala moćno i ubedljivo. Videla se razlika u klasi. Primili smo gol iz jedinog udarca u okvir gola, iz potpuno bezopasne akcije, i to je u velikoj meri šokiralo nase igrače. Posle toga igrali smo dosta