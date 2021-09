Emi nagrade 2021: Dominacija Netfliksa – serije Kruna i Damin gambit neprikosnovene

BBC News pre 3 sata | Stiven Mekintoš - Reporter iz

Reuters Olivija Kolman je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu u dramskoj seriji

Netfliksova drama o kraljevskoj porodici Kruna (The Crown) i Eplova TV komedija Ted Laso (Ted Lasso) veliki su pobednici dodele nagrada Emi za 2021. godinu.

Kruna je dobila nagrade za najbolju dramske serije, kao i četiri u glumačkim kategorijama za Džilijan Anderson, Oliviju Kolman, Džoša O'Konora i Tobajasa Menziza.

Pobeda Krune u kategoriji najbolje dramske serije nije prvi put da je striming servis osvojio glavnu nagradu na Emiju, ali ovo je prva pobeda za Netfliks.

Kruna je ukupno dobila 11 Emi nagrada, koliko i Damin gambit (The Queen's Gambit), sledi Subotom uveče uživo (Saturday Night Live) sa osam, Ted Laso i Mandolorijan (The Mandalorian) su osvojili sedam nagrada, RuPaul's Drag Race pet, a četiri Mare Of Easttown.

Još jedna Netfliksova serija - Damin gambit - trijumfovala je u kategoriji za najbolju dramsku mini-seriju.

Ova serija pobedila je u konkurenciji I May Destroy You, Mare Of Easttown, The Underground Railroad i WandaVision.

Netfliks je osvojio ukupno 44 nagrade ove godine i dobrano je potukao konkurenciju - najbliži konkurent - HBO i njegova HBO Maks striming usluga osvojili su 19.

Prvi put je Netfliks osvojio više Emija nego HBO, koji je godinama dominirao.

Dizni Plus (Disney+) je sa 14 nagrada bio treći, dok je Epl TV osvojio 10.

Emi nagrade dodeljene su u nedelju u Los Anđelesu i većina nominovanih je lično prisustvovala, iako su se mnogi britanski kandidati pojavili iz zasebnog centra u Londonu.

Reuters Džoš O' Konor sa nagradom za najbolju mušku ulogu u dramskoj seriji - tumači lik princa Čarlsa u Kruni

„Kakav divan završetak najneobičnijeg putovanja sa ovom ljupkom porodicom", rekla je Kolman o seriji u kojoj igra ulogu kraljice Elizabete Druge.

„Uživala sam u svakoj sekundi i jedva čekam da vidim šta će se sledeće dogoditi."

Pomenula je oca koji je preminuo tokom pandemije korona virusa.

„Volela bih da je moj tata došao da vidi ovo. Dopalo bi mu se sve ovo."

Anderson je dobila nagradu za ulogu nekadašnje britanske premijerke Margaret Tačer, Menziz za vojvodu od Edinburga, a O'Konor za portret princa Čarlsa.

Reuters Džilijan Anderson sa nagradom za tumačenje lika Margaret Tačer

Mnogi od ovogodišnjih nominovanih glumaca iz Krune nisu više deo ekipe, među kojima je i Emerald Fenel koja je igrala Kamilu, vojvotkinju od Kornvola i suprugu princa Čarlsa., i Olivije Kolman koju će u ulozi kraljice u u predstojećoj petoj sezoni zameniti Imelda Staunton.

Getty Images Kejte Vinslet proglašena je za najbolju glavnu glumicu u seriji Mer of Istaun

Kejt Vinslet i Ijan Mekgregor dobili su glumačke nagrade za uloge u mini serijama - Mer of Istaun i Halson.

U kriminalističkoj seriji HBO, Kejt Vinslet igra policijsku detektivku koja istražuje ubistvo mlade devojke u radničkoj zajednici u Pensilvaniji.

Njene kolege iz serije, Ajvan Piters i Džulijan Nikolson, osvojili su nagrade u kategoriji za sporedne uloge u mini serijama.

Reuters Bret Goldstin i Hana Vadingem sa nagradama za najbolje sporedne uloge u seriji Ted Laso

Džejson Sudejkis proglašen je najboljim glumcem u komediji Ted Laso, dok su njegove britanske kolege, Hana Vadingem i Bret Goldstajn, nagrađeni za najbolje sporedne uloge.

Ted Laso je priča o američkom fudbalskom treneru koji dolazi u Englesku i postaje trener izmišljenog tima u najjačoj ligi.

„Ova serija je o porodici, o mentorima i nastavnicima, o saigračima", rekao je Sudejkis.

„I ne bih bio ovde da nisam imao sve to u u mom životu."

Reuters Džejson Sudejkis

Njegova kolegica Hana Vadingem, uspešna pozorišna glumica, pozvala je da se više TV uloga dodeljuje glumcima iz teatara.

„Izvođači sa Vest Enda treba da dobiju šansu, molim vas, dajte nam priliku jer vas nećemo izneveriti."

Džin Smart proglašena je za najbolju glavnu glumicu u komediji Hacks.

Getty Images Zvezde serije Damin gambit

Britanska glumica Ema Korin, koja je igrala princezu Dajanu, bila je jedina od zvezdi ekipe Krune koja se kući vratila praznih ruku.

