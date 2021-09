Burna noć u Beogradu: Pešak teško povređen, bori se za život, na Banovom brdu pred ponoć čovek pao sa visine

Kurir pre 55 minuta

BEOGRAD - U tri saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu jedna osoba teže je povređena, a dve lakše, rečeno je jutros u Hitnoj pomoći.

Teško je povređen pešak i on je posle ukazane pomoći prebačen na reanimaciju u Urgentni centar, rekli su dežurni u hitnoj medicinskoj službi agenciji Beta. Hitna pomoć zbrinula je po pozivu u 23.50 jednu osobu povređenu pri padu s visine, u ulici Nikolaja Gogolja na Banovom brdu. Kako je rečeno u toj službi, devet osoba prebačeno je do dežurnih ustanova zbog sumnje na kovid 19, dok je 39 pacijenata prevezeno interklinički do regionalnih centara. U toku noći Hitna