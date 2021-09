Za najveći hit nije mogla da smisli refren: Onda je čula dve reči - Evo kako je nastala "Lična karta"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

Foto: Printskrin Marina je napisala, po mišljenju mnogih, najveći hit Ace Lukasa "Lična karta", a kako je sama rekla u jednoj emisiji, dobro se pomučila oko refrena. - Melodija je glavna, neke pesme idu lako, dok se oko drugih pomučiš.

Za pesmu "Lična karta" stihove sam napisala za pola sata, ali sam refren smišljala dva meseca. Ne vredi, tada se sporije radilo, nije bila hiperprodukcija i bilo je bolje. I tako jednog dana, žena što radi kod nas Dušanka, ona meni kaže "maco, vodi računa, lična karta ti je tu" i meni odmah neka igra asocijacija, i to se lepo nadoveže na one strofe. Tako ti je to sa inspiracijom. Dešavalo mi se da dok kuvam inspiracija dođe - rekla je Marina Tucaković u emisiji