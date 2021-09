Sveže i oblačno jutro u Srbiji: U toku dana temperatura će rasti, a evo kada nam sledi obrt

Blic pre 58 minuta

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno i suvo.

Na zapadu i jugu zemlje ponegde će pasti kratkotrajna kiša. U Negotinskoj Krajini pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, najviša od 17 do 22 stepena. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 11, najviša oko 18 stspeni. Sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom. U četvrtak promenljivo oblačno, a