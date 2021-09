Savet za nacionalnu bezbednost traje već dva sata: Sednicom predsedava predsednik Srbije, glavna tema dešavanja na Kosmetu (foto)

Kurir pre 4 minuta

BEOGRAD - Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koja se održava u Palati Srbija počela je.

Njome predsedava predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vrhovni komandant oružanih snaga Srbije. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Tema sednice su dešavanja na Kosovu i Metohiji, odnosno upad jedinica ROSU na prelaze Jarinje i Brnjak kao i analiza najnovijih napada na Srbe u južnoj pokrajini, te odluka Prištine o skidanju tablica sa srpskih automobila. Kurir.rs Kurir