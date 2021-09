Kreće isplata državne pomoći: Sutra po 5.900 dinara stiže na račune šest grupa građana

Zoom UE pre 3 sata

BEOGRAD-Država će sutra uplatiti po oko 5.900 dinara pomoći na račune šest grupa građana.U pitanju je 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, a na spisku će biti svi penzioneri, te korisnici prava na privremenu naknadu: invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, kao i deca invalidi i korisnici privremene naknade kod PIO fonda.

Isplata će početi 22. septembra za sve one koji su se našli u pomenutim grupama zaključno sa 13. septembrom ove godine. Oni kojima rešenja o priznavanju prava budu doneta nakon tog datuma, isplata će biti obavljena jednokratno, a po sticanju statusa penzionera ili neke od pomenutih kategorija građana. Penzioneri do kraja godine tako treba da očekuju uplatu od ukupno 100 evra i to u tri tranše, bez prijave. Nakon pomenutih 50 evra, drugu uplatu od 30 evra treba da