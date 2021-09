Ukrajina i kriminal: Rafalom na auto savetnika predsednika, vozač povređen – Zelenski najavljuje snažan odgovor

BBC News pre 2 sata

Reuters Policija vrši uviđaj

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine obećao je snažan odgovor pošto je jedan od njegovih savetnika bio žrtva pokušaja ubistva.

Automobil Sergeja Šefira zasut je rafalom metaka kada je napuštao dom u Kijevu u sredu ujutru.

Njegov vozač je povređen.

U ovom trenutku se ne zna ko stoji iza napada, ali je Zelenski rekao da bi izvršioci mogli da budu i iz zemlje i iz inostranstva.

Iz Kremlja su kategorički odbacili mogućnost da Rusija ima bilo kakve veze sa ovim događajem.

Opisujući trenutak kada je pogođen auto, Šefir je rekao da je vozač zaslužan što su preživeli, „pošto je na vreme dodao gas".

Šefir je rekao da je on odabran kao meta da bi se zaplašio „viši ešalon vlasti", ali je istakao da to neće poći za rukom onika koji su to zamislili.

„Naš predsednik je odlučan, nije beskičmenjak i niko ne može da ga zastraši", dodao je savetnik.

Reuters Sergej Šefir i Zelenski

Dmitriji Peskov, portparol Kremlja rekao je da svaka sugestija o vezi sa Moskvom nosi „znake preterano uzbuđenog emocionalnog stanja".

„Nažalost, u današnje vreme šta god da se dogodi u Ukrajini, niko od sadašnjih političara neće da isključi trag koji navodno vodi ka Rusiji ", rekao je on.

Govoreći iz Njujorka, gde učestvuje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Zelenski je rekao:

„Poruka u vidu pucnja iz šume u automobil mog prijatelja je znak slabosti, a odgovor će biti snažan."

Policija je saopštila da istražuje mogućnosti da je Šefir bio meta zbog sopstvenog rada, ali i da je cilj bio destabilizacija vlade.

Napad se dogodio nekoliko dana pre rasprave u ukrajinskom parlamentu o zakonu koji bi trebalo da ograniči moć oligarha.

To je mala grupa super bogatih biznismena koji dominiraju privrednim i političkim životom zemlje.

