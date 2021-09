Varhelji: Jednostrane akcije nikada nisu rešenje, vratiti se dijalogu

N1 Info pre 21 minuta | Autor:FoNet

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenje Oliver Varhelji ocenio je da je imperativ u odnosima Srbije i Kosova pokazivati uzdržanost i smanjivati tenzije, vratiti se u dijalog i obezbediti slobodu kretanja bez odlaganja.

Jednostrane akcije nikada nisu rešenje. One samo vode u nepotrebne tenzije i moraju biti povučene, napisao je Varhelji na tviteru. #Serbia #Kosovo It’s imperative to exercise restraint and deescalate the tensions, return to dialogue and ensure freedom of movement without delay. Unilateral actions are never a solution. They only lead to unnecessary tensions and should be withdrawn. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) September 22, 2021