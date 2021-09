Treća vakcina obuzdava epidemiju? Buster dozu treba da primi 2,4 miliona građana, evo kako bi to trebalo da utiče na broj zaraženih

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Gradska uprava Požarevac S obzirom da delujemo kao „podeljeno društvo“ na vakcinisane i one koji to nisu, postoji jedan ohrabrujući podatak, a to je da sa trećom dozom možemo u nekom trenutku očekivati da „obuzdamo“ epidemiju.

Naime, u Srbiji je sa dve doze vakcinisano 2.858.472 državljana Srbije, dok je 420.889 do sada primilo tri doze. To znači da je više od 2,4 miliona građana Srbije primilo drugu, ali ne i treću dozu vakcine protiv kovida i da svi oni imaju mogućnost da u dogledno vreme prime i buste. To na prvi pogled zvuči zabrinjavajuće, ali ako se uzme da mnogi još čekaju da istekne preporučenih šest meseci od druge doze, realno je očekivati da se taj broj značajno poveća do