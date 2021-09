"Samo nemojte da me pravite majmunom" VIDEO

B92 pre 3 sata | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u poseti Budimpešti, obratio se novinarima.

"Pitanje demografije je suštinsko pitanje Srbije. Bez ljudi ne možemo da uradimo ništa... Kakav god da je mortalitet, sa stopom nataliteta pobeđujete sve. U narednih mesec dana izaći ćemo sa merama natalitetne politike", kazao je Vučić. Vučić je izrazio zabrinutost zbog toga što su jedinice ROSU pretukle trojicu Srba. "To je pitanje i za NATO i za EU zašto to dozvoljavaju. Mi smo im jasno rekli koje su granice do koje ćemo mere trpeti nasilje (premijera Kosova)