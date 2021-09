Vučić: U narednih mesec dana nove mere za povećenje nataliteta

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je najavio da će u narednih mesec dana država objaviti nove mere natalitetne i demografske politike.

Vučić je u Budimpešti, gde je učestvovao na četvrtom demografskom samitu, izrazio, na konferenciji za novinare, očekivanje da će ljudi u Srbiji biti zadovoljni novim merama.

On je rekao da će, kada mere bude objavljene, ljudi videti koliko je državi stalo do povećanja nataliteta.

Prema njegovim rečima, ljudi će tada videti da aktuelna vlast o tome govori "na neuporedivo ozbiljniji i odgovorniji način".

Vučić je rekao i da je resorni ministar Ratko Dmitrović pripremio ozbiljne mere, te naveo da o njima sada ne može da govori.

"Ono što je važno je da jedan deo tih mera prihvatimo... da uradimo sve što možemo da podignemo natalitet u Srbiji", rekao je Vučić.

Naglasio je da je povećanje nataliteta značajno za opstanak Srbije kao države ali i za njen ekonomski napredak.

Dodao je da je u Budimpešti, između ostalog, imao niz dobrih sastanaka sa premijerima Mađarske, Češke i Slovenije, Viktorom Orbanom, Andrejom Babišem i Janezom Janšom.

Vučić: Ja sam kriv za povlačenje Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da je on kriv za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima i dodao da taj tekst "nije ni pogledao".

"Ja sam kriv što se povlači nacrt iz procedure i izvinio sam se (ministru unutrašnjih poslova) Aleksandru (Vulinu). To sam uradio, jer je ostalo još šest meseci do izbora i ne želim da u tom periodu donosimo takve zakone", rekao je Vučić novinarima u Budimpešti.

On je naveo da nije "ni pogledao zakon, nijedno slovo" i dodao da to "ni nije zakon, niti predlog zakona" već da je reč o nacrtu zakona.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je ranije danas da je na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića povukao iz procedure Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, koji je naišao na velike kritike opozicije i stručne javnosti i dodao da je tako želeo da "izbegne krv na ulicama Beograda".

Vučić je rekao da opozicija zbog tog nacrta zakona poziva na nasilje a da ne zna ni o čemu se u nacrtu radi.

On je naveo da se aktuelna vlast bori protiv kriminala i korupcije, za razliku od prethodne koja je sada kritikovala taj nacrt zakona.

EU i Amerika znaju do koje ćemo granice trpeti Kurtijevo nasilje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zabrinut povodom informacije da su trojicu Srba pretukli pripadnici specijalnih snaga policije Kosova u blizini administrativnog prelaza Brnjak.

"To je pitanje i za NATO i za EU zašto to dozvoljavaju. Mi smo im jasno rekli koje su granice do koje ćemo mere trpeti nasilje (premijera Kosova) Aljbina Kurtija i njihovih snaga. I to znaju i Evropljani i Amerikanci, veoma, veoma precizno smo rekli. I veoma precizno smo rekli koji su naši potezi i kojim redosledom idu", rekao je Vučić novinarima posle održavanja demografskog samita u Budimpešti.

On je istakao i da se novi pokušaji fizičkog ugrožavanja, ili progona Srba "neće dogoditi".

Vučić je rekao i da je "dobro što Briselski sporazum važi" i dodao da sutra očekuje hitan sastanak Upravljačkog tima oko Zajednice srpskih opština (ZSO).

Rekao je i da se nada da neće ponovo proći devet godina, a da se ništa ne desi po tom pitanju.

Predsednik Srbije se sastao u Budimpešti i sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom, predsednikom Vlade Slovenije Janezom Janšom i predsednikom Vlade Češke Andrejem Babišom i istakao da je "kao i uvek", sa njima razgovarao i o pitanju Kosova.

(Beta, 09.23.2021)