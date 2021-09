Topli početak jeseni: Popodne će nas obradovati sunce, ujutru će biti obavezan kišobran, a evo kada nam sledi miholjsko leto

Blic pre 30 minuta

Za prve jesenje dane prognostičari najavljuju povratak sunca i osetni porast temperature.

Pre podne ponegde slaba kiša, potom sledi razvedravanje. Temperatura od 7 stepeni ujutu do 20 tokom dana. U Srbiji u četvrtak jutro pretežno oblačno i sveže, sa slabom kišom. Posle podne i uveče razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 16 do 22 stepena. Kraj nedelje sunčan uz povratak letnjih temperatura.