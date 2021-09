Ujutru slaba kiša pa razvedravanje, od sutra znatno toplije

Glas Zapadne Srbije pre 24 minuta

U Srbiji ujutro umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, potom pre podne postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepen, najviša od 17 do 20 stepeno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U narednih sedam dana, do 30.septembra, pretežno sunčano i značajno toplije. GZS/Tanjug