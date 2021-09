Otvorili vatru iz džipa u pokretu: U SAD ubijen učenik , dva ranjena u pucnjavi - deca na stanici čekala autobus!

Večernje novosti pre 1 sat | tanjug

Foto: Tanjug/AP Photo Pucnjava se dogodila na autobuskom stajalištu u gradu Luivil, saopštila je lokalna policija, preneo je AP.

Napadač je pucao iz automobila u pokretu na grupu učenika koji su čekali školski autobus, rekao je predstavnik policije Luivila, Šenon Loder. Za sada niko nije priveden zbog ovog napada. Policija je na društvenim mrežama objavila sliku tamnog džipa i zatražila pomoć javnosti kako bi ga pronašla. Alert: We're looking for this vehicle in the area of this morning's homicide. We need to talk to any occupants who may have information on this. Grey Jeep license plate