"Kovid propusnice realnije od zabrane slavlja" Radojičić: Beograd nikako da dostigne željeni procenat od 70 odsto vakcinisanih

Blic pre 4 sati

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da je u Beogradu prvom dozom vakcinisano 57,5 odsto građana, a drugom 55,5 i da glavni grad nikako da dostigne željeni procenat od 70 odsto vakcinisanih.

Radojičić je za RTS rekao da je sa porastom zaražavanja, interesovanje za vakcinaciju malo povećano, ali da to nije dovoljno i još jednom apelovao na nevakcinisane da se vakcinišu. Gradonačelnik je istakao da u Beogradu zabrana slavlja kao mera prevencije širenja korona virusa, nije realna opcija i da je realnije da se uvedu kovid propusnice. "To je realnija varijanta, ako se usaglasimo oko toga", rekao je on, a na pitanje ko treba da se usaglasi, odgovorio je da