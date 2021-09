Kurir pre 3 sata

Stanovnici naselja Veljko Vlahović u Beogradu večeras nisu mogli da dišu od smrada napuštenog i zapaljenog automobila. Na terenu su se nalazila vozila vatrogasaca i policije, a prema nezvaničnim informacijama nema povređenih. (Kurir.rs/Blic) Kurir