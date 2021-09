Sutra pretežno sunčano i toplo

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama iznad proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od sedam stepeni do 15, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Tokom noći na severozapadu uz prolazno naoblačenje ponegde moguća kratkotrajna kiša. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 15, najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u ponedeljak biti promenljivo oblačno i toplo ponegde sa kišom. U utorak i