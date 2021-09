Vozač autobusa koji je uleteo na igralište u Zemunu u pritvoru

Radio 021 pre 1 sat

Policija u Beogradu uhapsila je D. H. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se tereti da je u Krajiškoj ulici u Zemunu upravljajući autobusom na liniji broj 45, iz za sada nepoznatog razloga izgubio kontrolu nad njim, probio ogradu, uleteo u dečje igralište i udario u dva parkirana vozila. Šest osoba, od kojih četvoro dece povređeno je tom prilikom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.