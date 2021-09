Horor na zrenjanincu: Muškarac sa izbodenim grudima primljen na Urgentni

Blic pre 5 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su S.

B. (1961) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP. On se tereti da je noćas oko 00:15 časova, ispred jednog ugostiteljskog objekta na Zrenjaninskom putu, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo tridesetpetogodišnjeg muškarca u predelu grudi i tako mu naneo tešku telesnu povredu. Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,