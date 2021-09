Poslednji trzaj leta: Danas temperature iznad proseka, a evo kada sledi preokret

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa dnevnim temperaturama iznad proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 15 stepeni C, najviša dnevna od 26 do 30 C. Tokom noći, na severozapadu, uz prolazno naoblačenje ponegde moguća kratkotrajna kiša. U Beogradu će, takođe, biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 15 C, najviša dnevna oko 30 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak se očekuje promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Po podne u jugozapadnim i zapadnim,