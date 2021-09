UŽIVO Nemačka glasa, bira se naslednik Angele Merkel

Nova pre 27 minuta | Autor:Ksenija Stojiljkovic

Danas se u Nemačkoj održavaju izbori za novi saziv Bundestaga i naslednika Angele Merkel na mestu kancelara ove države. 09:08 – Kada se očekuju rezultati? Birališta se zatvaraju u 18h, a ubrzo potom trebalo bi da bude poznato ko su gubitnici, a ko dobitnici i koji procenat glasova je osvojila svaka od partija koja učestvuje u izborima.

Međutim, odgovor na pitanje ko će formirati vladu i ko će novi kancelar neće biti poznato odmah, možda čak ni u nedeljama nakon glasanja. Nakon izbora 2017. godine, nova vlada formirana je tek posle pet meseci pregovora o koaliciji. 08:33 – Šta kažu ankete? Po poslednjim anketama pred izbore, Socijaldemokrate SPD mogu da računaju na 25 do 26 odsto glasova, CDU/CSU na 22 do 25 odsto. Na trećem mestu su bili Zeleni sa 16 do 17 odsto. Slede Liberali FDP sa 10,5 do 12