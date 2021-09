Dragović: Mahinalno sam potrčao ka tribinama, zaboravio sam da su prazne

B92 pre 3 sata | B92, Tanjug

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović bio je srećan posle postignutog prvog gola u crveno-belom dresu.

Zvezda je u 11. kolu Superlige pobedila Novi Pazar 4:0, a reprezentativac Austrije bio je strelac u trećem minutu. "Nije čest slučaj da postižem golove, ali videlo se i na treningu pred utakmicu da sam golgeterski raspoložen. Bog me je pogledao na meču i upisao sam u strelce. Voleo bih da se i česće to dešava, ali nije važno ko pogađa, sve dok Zvezda pobeđuje. Trijumfi su jedino što je bitno kada nosite dres Crvene zvezde", rekao je Dragović za klupski sajt. On je