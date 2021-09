Sveže jutro u Beogradu, ali će temperatura danas biti prava prolećna

Blic pre 7 sati

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru na severu, a od sredine dana i u ostalim krajevima, možde se mestimično očekivati kiša i retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Na krajnjem jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo. Vetar slab, na istoku umeren, istočni i jugoistocni, uveče i u toku noći na zapadu i severozapadu u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 17 stepeni C, najviša dnevna od 26 do 30 C. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo, tokom dana uglavnom suvo.