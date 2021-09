Đerlek: Kovid propusnice na „stolu”, čeka se finalna odluka

Politika pre 1 sat

Razgovara se o kovid propusnicama, one su na „stolu” i čeka se finalna odluka, rekao je danas za RTS državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.

Očekuje se da u ovoj nedelji bude održana sednica Kriznog štaba, a na stolu je odluka i o kovid propusnicama. „Finalna odluka nije odobrenje Kriznog štaba već se bira najbolji model šta će obuhvatiti kovid propusnice, da li samo one tri stvari, a to su barovi, kafići i noćni klubovi ili još nešto dodatno. Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom”, istakao je Đerlek, preneo je Tanjug. On je naveo da Srbija prati