Anticiklon donosi veliku promenu: Meteorolog Čubrilo objavio najnoviju prognozu - Uveče sledi preokret

Nad ostalim predelima veći deo dana pretežno sunčan i topao.

Posle podne i uveče i nad ostalim delom regiona naoblačenje, ponegde uz kišu, a biće uslova i za grmljavinske pljuskove. Jutarnja temperatura od 8 do 17 stepeni C, najviša dnevna od 26 do 30 C. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo, tokom dana uglavnom suvo. Uveče i u toku noći jače naoblačenje sa kišom ili pljuskovima. Vetar slab, istočni i jugoistočni, uveče i u toku noći u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša