Stigla jesen, ali stvarno

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren vetar, koji će uveče i u toku noći postati jači u košavskom području. Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, najviša od 19 do 24. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren vetar, koji će u toku noći postati jači. Najniža temperatura biće oko 16, najviša oko 21 stepen. Prema prognozi za narednih sedam