Incident u južnoj Mitrovici: Albanci napali Srbe uz povike "učk" i "Ubij Srbina"

Grupa od petnaestak Srba iz opština na severu Kosova napadnuta je danas u južnom delu Kosovske Mitrovice, dok su predavali dokumenta u Agenciji za poljoprivredu.

Na njih je fizički nasrnula grupa mlađih Albanaca, a kako se saznaje, samo srećom nije došlo do težih povreda iako su neki napadnuti flašama i noževima. Službenik u Agenciji za poljoprivredu Šefki Bajrami potvrdio je da se napad dogodio, nije govorio o detaljima, ali naglasio je da je najvažnije da nije došlo do težih posledica, piše "Kosovo onlajn" - Nije se do sada ovako nešto dešavalo. Nije bilo nikad problema. Ni prošle ni pretprošle godine. Danas neki mladi