Ponesite kišobrane: Danas će u Srbiji biti svežije i oblačno sa kišom, ali temperatura i dalje prolećne

Blic pre 3 sata

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblacno i svežije, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je RHMZS.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uvece i u toku noci u skretanju na jugoistocni i u kosavskom podrucju u pojacanju. Najniza temperatura od 12 do 17, a najviša od 19 do 24 stepena. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno s kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće oko 16, a najviša oko 21 stepen. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu i četvrtak biti umereno do potpuno oblačno i sveže. U