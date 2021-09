Detaljna prognoza za oktobar: Klimatolog Đurđević otkrio kakvo nas vreme čeka ove jeseni

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Foto: Printscreen/RTS Jutros je bilo toplo, ali meteorolozi najavljuju svežije vreme, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najniža temperatura danas biće od 12 do 17, najviša od 19 do 24 stepeni. Štaviše, nagla promena vremena smeta i većini hroničnih bolesnika, a poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije poput bolova u mišićima i glavobolja. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu i četvrtak biti umereno do potpuno oblačno i sveže. U košavskom području će duvati umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni