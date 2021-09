Zona katastrofe: Lava na La Palmi stigla do okeana, stanovnicima rečeno da hitno nađu sklonište, preti opasnost od otrovnih gasova (foto, video)

Blic pre 1 sat

Lava koja izbija iz vulkana na španskom ostrvu La Palma stigla je do Atlantskog okeana, a strahuje se da će to dovesti do oslobađanja otrovnih gasova i eksplozija.

Veliki oblaci bele pare uzdigli su se iznad oblasti Plaja Nueva, kada je lava došla u kontakt s okeanom, pokazuju fotografije Rojtersa. To bi moglo da dovede do hemijske reakcije, koja uključuje hlor, što može da izazove iritaciju kože i očiju i utiče na disanje, dodaje Bi-Bi-Si. Za sada nije prijavljeno da ima povređenh. Zvaničnici upozoravaju da bi ulivanje lave u okrean moglo da izazove eksplozije i oslobodi toksične gasove. Služba za vanredne situacije