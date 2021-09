Danas oblačno sa kišom: Zbog jake košave u jednom delu Srbije na snazi meteo alarm

Kurir pre 4 sati

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom.

U toku jutra na području Srbije biće promenlјivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Na jugu Banata, u Braničevu i Pomoravlјu umeren i jak jugoistočni vetar (košava). Zbog predviđene jake košave u Banatu je na snazi žuti meteo alarm. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša od 17 do 23. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 15, a najviša oko 21.