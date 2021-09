Premijerka: Vučića uhvatio neki grip, imuni sistem mu oslabio od napora

Novi magazin pre 29 minuta | RTS

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je predsednika Srbije Aleksandra Vučića "uhvatio neki grip".

"On ne miruje, to mogu da kažem. Volela bih da malo više odmara. Pod užasnom je tenzijom naravno oko svega što se dešava na Kosovu i Metohiji, mislim da zaista noćima nije spavao. Uhvatio ga je i neki grip uz sve to. Imuni sistem mu je oslabio naravno od tih napora i od tog stresa", rekla je Brnabićeva za televiziju Hepi. Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević rekla je u utorak za televiziju Juronjuz da je Vučić po savetu lekara otkazao zakazane