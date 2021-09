Lava stigla do Atlanskog okeana, La Palma proglašena zonom katastrofe

RTS pre 1 sat

Devet dana nakon erupcije vulkana na kanarskom ostrvu La Palma, lava je stigla do Atlantskog okeana. Španski zvaničnici strahuju da bi to moglo da izazove eksplozije i oblake otrovnih gasova. Za sada nema povređenih. Ostrvo je proglašeno zonom katastrofe.

Užarena lava iz vulkana koja je opustušila La Palmu, sinoć je stigla do Atlanskog okena, devet dana od početka erupcije. Zvaničnici strahuju da bi to moglo da izazove eksplozije i oblake otrovnih gasova. Strahuje se i da bi se obala mogla urušiti, što bi izazvalo eksplozije. Vlasti Kanarskih ostrva upozorile su građane koji se zateknu na otvorenom prostoru, da odmah nađu bezbedno mesto za sklonište jer bi moglo bi doći do hemijske reakcije koja uključuje hlor što