Vremenska prognoza za sredu, 29. Septembar: Stigla je prava jesen, a evo kada će sunce ponovo da nas ogreje

Foto: E.Grčić Evo kakvo nas vreme čeka: U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak, povremeno i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni, a najviša od 17 do 23 stepena. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 15, a najviša oko 21 stepen. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u četvrtak očekuje pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a u petak uglavnom suvo uz