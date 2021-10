Vremenska prognoza za nedelju 3. Oktobar: Ujutru hladno, tokom dana sunčano, do 25 stepeni uz jaku košavu

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić VREME U SRBIJI U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, na jugu i istoku ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama i rečnim dolinama mestimično sa kratkotrajnom maglom.

Tokom dana pretežno sunčano i prosečno toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni. Najniža temperatura od 1 stepen na jugu i istoku do 12 na jugu Banata, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutru sveže, a tokom dana pretežno sunčano i prosečno toplo. Vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 11, a najviša dnevna oko