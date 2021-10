"Ne može on da govori reciprocitetu"

B92 pre 5 sati | Tanjug

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da primena dogovora iz Brisela, o korišćenju nalepnica, funkcioniše bez problema.

On je naveo da ne očekuje veće probleme, ističući da Aljbin Kurti ne može da govori ni o kakvoj “epohi reciprociteta”, jer je zapravo reč o sprovođenju sporazuma. Petković je za TV Tanjug rekao i da je dogovoreno da naredna runda dijaloga počne temom Zajednice srpskih opština, koja se čeka više od 3.000 dana, a na pitanje kada će doći do naredne runde, rekao da Beograd očekuje poziv EU, kojem će se, kao i svaki put, odazvati. On je naveo da korišćenje stiker režima