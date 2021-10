Bogatstvo, korupcija i Pandora papiri: Otkriveni tajni posedi i poslovi svetskih lidera

BBC News pre 21 minuta | Reporterski tim za Pandorine

Tajni posedi i poslovi svetskih lidera, političara i milijardera razotkriveni su posle jednog od najvećih „curenja" finansijskih dokumenata.

Oko 35 aktuelnih i bivših svetskih lidera i više od 300 javnih zvaničnika pojavljuju se u dosijeima ofšor kompanija nazvanim Pandorini papiri.

U njima se otkriva da je kralj Jordana u tajnosti zgrnuo blizu 82 miliona evrai u britanskim i američkim posedima.

Oni pokazuju i da su bivši britanski premijer Toni Bler i njegova žena uštedeli oko 365.000 evra izbegavši da plate taksenu marku prilikom kupovine londonske poslovne zgrade.

Bračni par je kupio ofšor firmu u čijem je vlasništvu zgrada.

Curenje povezuje i ruskog predsednika Vladimira Putina sa tajnom imovinom u Monaku i pokazuje da je češki premijer Andrej Babiš - kog naredne nedelje očekuju izbori - propustio da prijavi da je koristio ofšor investicionu kompaniju za kupovinu dve vile na jugu Francuske za 14 miliona evra.

Ovo je najnovije curenje u poslednjih sedam godina, posle FinCEN dosijea, Rajskih papira, Panamskih papira i Luks Liksa.

Proučavanje ovih dosijea najveće je do sada koje je organizovao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), uz učešće više od 650 novinara.

BBC Panorama je u zajedničkoj istrazi sa Gardijanom i drugim medijskim partnerima dobila uvid u skoro 12 miliona dokumenata i dosijea iz 14 kompanija za finansijske usluge u zemljama kao što su Britanska Devičanska Ostrva, Panama, Belize, Kipar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Singapur i Švajcarska.

Neke ličnosti suočavaju se sa optužbama za korupciju, pranje novca i globalnu utaju poreza.

Ali jedno od najvećih otkrića je kako su istaknute i bogate osobe legalno otvarale kompanije da bi u tajnosti kupovale posede u Velikoj Britaniji.

Dokumenti otkrivaju ko su vlasnici nekih od 95.000 ofšor kompanija koje stoje iza tih kupovina.

Oni u prvi plan iznose neuspeh britanske vlade da uvede registar vlasnika ofšor imovine uprkos stalnim obećanjima da će to uraditi, usled zabrinutosti da neki kupci poseda možda kriju aktivnosti pranja novca.

Azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev i njegova porodica, optuženi za pljačkanje vlastite zemlje, samo su jedan od primera.

Istraga je pokazala da su Alijevi i njihovi bliski saradnici u tajnosti učestvovali u kupovini poseda u Velikoj Britaniji u vrednosti od više od 460 miliona evra.

Ovo otkriće moglo bi da osramoti i samu britansku vladu, jer se čini da su Alijevi ostvarili dobit od 36 miliona evra pošto su prodali jedan od svojih londonskih poseda Krunskom imanju - kraljičinoj imperiji poseda kojom upravlja Ministarstvo finansija i koja sakuplja novac za zemlju.

Mnoge od transakcija u dokumentima ne podrazumevaju ilegalne radnje.

Ali Fergus Šil iz ICIJ-a kaže: „Još nije postojalo ništa ovih razmera i to prikazuju realnost onoga što ofšor kompanije mogu da ponude da bi pomogle ljudima da sakriju sumnjiv novac ili izbegnu plaćanje poreza."

On dodaje: „Oni koriste te ofšor račune, te ofšor trastove, za kupovinu poseda u drugim zemljama u vrednosti od više miliona dolara i da obogate vlastite porodice, a sve na štetu građana."

ICIJ smatra da je istraga „otvorila kutiju za razne stvari" - i stoga je nazvana Pandora papiri.

Vile jordanskog kralja u Malibuu

BBC

Procureli finansijski dokumenti pokazuju kako je kralj Jordana u tajnosti zgrnuo imperiju poseda u Velikoj Britaniji i SAD-u vrednu više od 70 miliona funti.

U njima se identifikuje mreža ofšor kompanija na Britanskim Devičanskim Ostrvima i u drugim poreskim rajevima koje je koristio Abdulah Il Bin Al Husein da kupi 15 kuća otkako je preuzeo vlast 1999. godine.

Među njima su 59 miliona evra potrošenih na tri susedna poseda sa pogledom na more u Malibuu, u Kaliforniji, kao i posedi u Londonu i Askotu u Velikoj Britaniji.

Njegovo sticanje poseda ostvareno je u vreme dok je kralj Abdulah redovno bio optuživan da vlada autoritarnim režimom, uz proteste koji su se poslednjih godina održavali zbog mera štednje i rasta poreza.

Advokati kralja Abdulaha rekli su da su sva imanja kupljena njegovim ličnim novcem, koji on koristi i da bi finansirao projekte namenjene građanima Jordana.

Oni kažu da je uobičajena praksa da istaknuti pojedinci kupuju posede preko ofšor kompanija zbog privatnosti i iz bezbednosnih razloga.

Među drugim otkrićima Pandorinih papira su:

Predsednik Kenije Uhuru Kenijata i šest članova njegove porodice tajni su vlasnici čitave mreže ofšor kompanija. Povezani su sa 11 firmi - od kojih je jedna procenjena na vrednost od 30 miliona dolara

Pripadnici klike pakistanskog premijera Imrana Kana, uključujući ministre iz kabineta i njihove porodice, tajni su vlasnici kompanija i trustova vrednih više miliona dolara

Advokatska kancelarija koju je osnovao predsednik Kipra Nikos Anastasiades čini se da je služila kao lažni vlasnik za maskiranje pravog vlasnika niza ofšor kompanija - bivšeg ruskog političara optuženog za proneveru. Međutim, advokatska kancelarija poriče ovo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prebacio je svoj udeo u tajnoj ofšor kompaniji neposredno pre nego što je dobio izbore iz 2019. godine

Ekvadorski predsednik Giljermo Laso, bivši bankar, zamenio je panamsku zadužbinu koja je vršila mesečne isplate bliskim članovima njegove porodice za trust iz Južne Dakote u SAD.

Blerova kupovina poslovne zgrade bez taksene marke

Getty Images

U Pandorinim papirima ne postoji sugestija da su Toni i Čeri Bler skrivali sopstvenu imovinu.

Ali dokumenti pokazuju zašto nije plaćena taksena marka kad je bračni par kupio posed vredan 7,5 miliona evra.

Bivši laburistički premijer i njegova žena advokatkinja Čeri kupili su zgradu u Merlibonu, u centru Londona, u julu 2017. godine, kupovinom ofšor kompanije u čijem je vlasništvu ona bila.

U Velikoj Britaniji je legalno kupiti posed na ovaj način i taksena marka ne mora da se plati - ali Bler je u prošlosti kritikovao zakonsko zaobilaženje plaćanja poreza.

Gradska kuća u Marlibonu, u centru Londona, sada je dom advokatske konsultantske firme Čeri Bler, koja savetuje vlade širom sveta, baš kao i njene zadužbine za žene.

Ona je izjavila da su kupci insistirali da oni kupe kuću preko ofšor kompanije.

Rekla je i da su posed kupili prema britanskim zakonima i da su podložni plaćanju poreza na kapitalnu dobit ako je budu prodali u budućnosti.

Krajnji vlasnici poseda bili su porodica sa političkim vezama u Bahreinu - ali obe strane tvrde da ispočetka nisu znali sa kim imaju posla.

Dečak koji je vlasnik londonskog poseda vrednog 38,5 miliona evra

BBC Ova zgrada u Mejferu je 2009. godine prodata kompaniji koja je služila kao paravan

Drugi dokumenti pokazuju da je vladajuća porodica Alijev u Azerbejdžanu u tajnosti kupila britanski posed uz pomoć ofšor kompanija.

Dosijei pokazuju kako je porodica - odavno optuživana za korupciju u ovoj evropskoj zemlji - kupila 17 poseda, uključujući poslovni blok vredan 38,5 miliona evra u Londonu za predsednikovog jedanaestogodišnjeg sina Hejdera Alijeva.

Zgradu u Mejferu je 2009. godine kupila kompanija koja je služila kao paravan u vlasništvu porodičnog prijatelja predsednika Ilhama.

Meseca dana kasnije, ona je prepisana na Hejderovo ime.

Istraživanje pokazuje i da je 2018. godine još jedan obližnji poslovni blok u vlasništvu porodice prodat Krunskom imanju za 77 miliona evra.

Krunsko imanje je saopštilo da je u vreme kupovine izvršila sve provere koje zahteva zakon, ali da je sada uzela da podrobnije istraži problem.

Britanska vlada tvrdi da se bori protiv pranja novca strožim zakonima i propisima i da će uvesti registar ofšor kompanija koje u vlasništvu imaju britanske posede čim vreme u parlamentu to dozvoli.

Pandorini papiri su curenje skoro 12 miliona dokumenata i dosijea koji otkrivaju tajne posede i poslove svetskih lidera, političara i milijardera.

Podatke je sakupila Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara u Vašingtonu, što je dovelo do jedne od najvećih globalnih istraga svih vremena.

Više od 600 novinara iz 117 zemalja proučilo je imovinu nekih od najmoćnijih ljudi na planeti. BBC Panorama i Gardijan predvodili su istragu u Velikoj Britaniji.

