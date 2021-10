Stanojević odgovorio Mitroviću: To je naučna fantastika

B92 pre 4 sati | B92, Žurnal

Napadač reprezentacije Srbije i bivši igrač Partizana, Aleksandar Mitrović, pre nekoliko dana je rekao da crno-beli mogu do finala Lige konferencija.

Na njegov komentar reagovao je i trener Partizana, Aleksandar Stanojević, koji spušta loptu. "Mitrović budi maštu, to je u ovom trenutku naučna fantastika. Naravno, kada neko kaže tako nešto, posebno Mitar koji je to što jeste u Srbiji i među nama grobarima onda je to velika stvar. Lepo zvuči zaista, maštamo svi o svemu, ali ponavljam, to je sada naučna fantastika. Počeli smo takmičenje na pravi način, imamo dve teške utakmice sa Gentom. Videćemo", rekao je