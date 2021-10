Danas pad temperature i kiša: Zbog udara vetra orkanske jačine upaljen crveni meteo alarm, evo i u kojim delovima Srbije

Kurir pre 2 sata

Promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, koja će u toku dana biti češća na jugozapadu, zapadu i severozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima zemlje.

Vetar slab i umeren, u košavskom području jak i olujni južni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Najniža temperatura od 5 na istoku do 15 na jugu Banata, a najviša od 17 do 23 stepena. Narednih dana još hladnije. Zbog jakog vetra, u pojedinim krajevima Srbije na snazi je meteo alarm, i to crveni u Banatu, narandžasti u Pomoravlju, a žuti u Bačkoj, Sremu i Beogradu. U sredu postepeno naoblačenje i zahlađenje, ponegde sa kišom. Samo na