Đerlek: Epidemiološka situacija je veoma teška, ali nema mesta za paniku

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je danas da je procena da u ovom trenutku ne treba posezati za novim restriktivnim merama, ali ništa nije "cementirano" i da će epidemiološka situacija biti praćena na dnevnom nivou.

"Epidemiološka situacija je veoma teška, nema mesta panici, ali jeste za veliki oprez i ozbiljnost", rekao je Đerlek za TV Pink, i dodao da je "jedini spas" u vakcinaciji. On je rekao da se sada "održava" nivo od oko 7.000 do 7.500 novozaraženih dnevno, što su visoki brojevi i neće tako lako pasti već će njihov period trajanja zavisiti od vakcinacije stanovništva. Govoreći o poslednoj odluci Kriznog štaba za borbu protiv korone, on je rekao da se na "isti problem