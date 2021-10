Košava, na jugu Banata i orkanske jačine

RTV pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD - Do petka u košavskom području biće vetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će u sredu i četvrtak na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine, preko 28 metara u sekundi, upozorava RHMZ.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kišom, koja će u toku dana biti češća na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije, a u toku noći i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak i olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Najniža temperatura od 5 do 15, a najviša od 17 do 23 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 13. oktobra, biće pretežno oblačno, hladno