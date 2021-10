Video: Poplave u Alabami, jedno dijete stradalo

Al Jazeera pre 2 sata | Izvor: Agencije

Obilna kiša poplavila je u noći između srijede i četvrtka dijelove američke države Alabame, posebno u blizini Birminghama, a život je izgubila najmanje jedna osoba. Putevi su kasno sinoć blokirani, a na teren je izašao veći broj spasilaca nakon što je u nekoliko okruga izdato upozorenje na poplavu, prenosi Tanjug. The Flash Flood Emergency has been extended until 5:00am Thursday. Dozens of water rescues are ongoing. If you have called, please know, we are coming.